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'Kaynakçı robot' sosyal medyada gündem oldu: Ne duvar ne de tavan dinliyor, hepsinde örümcek gibi geziyor!

Güney Kore merkezli Diden Robotics’in geliştirdiği Diden Spider, sosyal medyada gündem oldu. Robot, manyetik ayakları sayesinde çelik duvarlarda ve tavanlarda ilerleyebiliyor. 30 kilograma kadar yük taşıyabilen dört bacaklı robot, kaynak ve denetim ekipmanlarıyla donatılabiliyor.

'Kaynakçı robot' sosyal medyada gündem oldu: Ne duvar ne de tavan dinliyor, hepsinde örümcek gibi geziyor!
Enes Çırtlık

Tersanelerin dar ve ulaşılması güç alanları için geliştirilen Diden Spider, online ortamda dikkat çekiyor. Güney Kore merkezli Diden Robotics’in dört bacaklı robotu, düz yüzeylerle sınırlı olan geleneksel robotların aksine manyetik ayaklarıyla çelik zeminlerde, dikey duvarlarda ve tavanlarda hareket edebiliyor.

Kaynakçı robot sosyal medyada gündem oldu: Ne duvar ne de tavan dinliyor, hepsinde örümcek gibi geziyor! 1

Robot, 30 kilograma kadar yük taşıyabiliyor; engebeli yüzeylerde, dar açıklıklarda ve karmaşık yapılarda ilerleyebiliyor. Üzerine takılan ekipmanlara göre kaynak ve denetim gibi görevleri yerine getirebiliyor.

BAŞ AŞAĞI HAREKET EDERKEN YÜZEYE TUTUNABİLİYOR

Diden Spider’ın öne çıkan özelliklerinden biri, dikey veya baş aşağı hareket ederken çelik yüzeye bağlı kalabilmesi.

Bu sayede işçilerin normalde merdiven, emniyet kemeri veya başka güvenlik ekipmanlarıyla ulaşabileceği bölgelere erişebiliyor. Robot, işçilerin çoğu zaman sıkışık ve ulaşılması zor alanlarda çalışmak zorunda kaldığı tersanelerdeki zorlu koşullar için tasarlandı.

Kaynakçı robot sosyal medyada gündem oldu: Ne duvar ne de tavan dinliyor, hepsinde örümcek gibi geziyor! 2

ÜRETİM SAHASINDA KAYNAK GÖSTERİMİ YAPILDI

Diden Robotics'e göre robot, Güney Kore'deki tersanelerde üretimi süren gemiler üzerinde kaynak işlemleri de dahil çeşitli gösterimlerde kullanıldı. Teknolojinin Samsung Heavy Industries tarafından da test edilmiş olması**, kontrollü laboratuvar gösterimlerinin ötesinde de kullanılabilme potansiyeline dikkat çekiyor.

Teknoloji halen geliştirilme aşamasında olsa da Diden Spider, robotların gemi yapımında ve diğer ağır sanayilerdeki daha tehlikeli görevlerin bazılarını nasıl üstlenebileceğine dair bir fikir sunuyor. Robotun yetenekleri zamanla, insanların erişmesinin zor veya riskli olduğu büyük yapılarda denetim, bakım ve onarım da dahil olmak üzere daha geniş yelpazedeki endüstriyel işlerde kullanılabilir.

Kaynak: NDTV

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robot
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