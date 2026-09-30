'Kaynakçı robot' sosyal medyada gündem oldu: Ne duvar ne de tavan dinliyor, hepsinde örümcek gibi geziyor!

Tersanelerin dar ve ulaşılması güç alanları için geliştirilen Diden Spider, online ortamda dikkat çekiyor. Güney Kore merkezli Diden Robotics’in dört bacaklı robotu, düz yüzeylerle sınırlı olan geleneksel robotların aksine manyetik ayaklarıyla çelik zeminlerde, dikey duvarlarda ve tavanlarda hareket edebiliyor.

Robot, 30 kilograma kadar yük taşıyabiliyor; engebeli yüzeylerde, dar açıklıklarda ve karmaşık yapılarda ilerleyebiliyor. Üzerine takılan ekipmanlara göre kaynak ve denetim gibi görevleri yerine getirebiliyor.

South Korea made robotic WELDER called 'Diden Spider'



It walks on floors, steel walls & ceilings due to magnetic legs, carries up to 30kg — works in tight spaces & at heights



ONE MORE job slowly disappears pic.twitter.com/lNULoB0TGD — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 28, 2026

BAŞ AŞAĞI HAREKET EDERKEN YÜZEYE TUTUNABİLİYOR

Diden Spider’ın öne çıkan özelliklerinden biri, dikey veya baş aşağı hareket ederken çelik yüzeye bağlı kalabilmesi.

Bu sayede işçilerin normalde merdiven, emniyet kemeri veya başka güvenlik ekipmanlarıyla ulaşabileceği bölgelere erişebiliyor. Robot, işçilerin çoğu zaman sıkışık ve ulaşılması zor alanlarda çalışmak zorunda kaldığı tersanelerdeki zorlu koşullar için tasarlandı.

ÜRETİM SAHASINDA KAYNAK GÖSTERİMİ YAPILDI

Diden Robotics'e göre robot, Güney Kore'deki tersanelerde üretimi süren gemiler üzerinde kaynak işlemleri de dahil çeşitli gösterimlerde kullanıldı. Teknolojinin Samsung Heavy Industries tarafından da test edilmiş olması**, kontrollü laboratuvar gösterimlerinin ötesinde de kullanılabilme potansiyeline dikkat çekiyor.

Teknoloji halen geliştirilme aşamasında olsa da Diden Spider, robotların gemi yapımında ve diğer ağır sanayilerdeki daha tehlikeli görevlerin bazılarını nasıl üstlenebileceğine dair bir fikir sunuyor. Robotun yetenekleri zamanla, insanların erişmesinin zor veya riskli olduğu büyük yapılarda denetim, bakım ve onarım da dahil olmak üzere daha geniş yelpazedeki endüstriyel işlerde kullanılabilir.

Kaynak: NDTV