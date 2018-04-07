MAGAZİN

'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen’i Sevda Aydan'a son veda

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Bir dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan ve dün vefat eden 88 yaşındaki oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen’i Sevda Aydan'a son veda

13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

'Kaynanalar' dizisinde 'Tijen' karakterine hayat veren Aydan'ın cenaze törenine sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri katıldı. Acı haberi, Bangkok'ta alan Sevda Aydan'ın oğlu oyuncu Ege Aydan, annesinin cenazesine yetişemedi. Sevda Aydan'ın diğer oğlu eski milli basketbolcu Efe Aydan ise taziyeleri kabul etti. Annesinin son 6 ayını iyi geçirmediğini anlatan Efe Aydan, "En son bundan 10 gün önce annemle sohbet ettik ama genelde ben konuşuyordum, o dinliyordu" diyerek annesiyle olan son görüşmesini anlattı.

tijen cenaze

Öğle namazınI müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Sevda Aydan’ın cenazesi Alaçatı Mezarlığında toprağa verildi.

tijen cenaze

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