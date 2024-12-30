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Kaynanasının yatak odasını dinlediğini söyledi! Genç kadının anlattıkları olay oldu! 'Kocam özelimizi annesine anlattı...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 19:09
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Esra Erol'da programına katılan 19 yaşındaki Kezban, kaynanası yüzünden 2 aylık evliliklerinin bittiğini söyledi ve anlattıklarıyla canlı yayına damga vurdu. 'Yatak odamı dinliyor' iddiası ise herkesi şaşırttı.

Kaynanasının yatak odasını dinlediğini söyledi! Genç kadının anlattıkları olay oldu! 'Kocam özelimizi annesine anlattı...'

Esra Erol'da programına katılan 19 yaşındaki Kezban, 2 aylık evliliğimi kaynanam yıktı." diyerek yardım etti. Genç kadın "Eşim Ünal annesinin sözünden çıkmıyor. Kocamın hastalığını benden gizlediler." dedi.

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"YATAK ODAMI DİNLİYOR"

Ayrı evde yaşadıklarını fakat evlerinin yan yana olduğunu söykeyen Kezban, kaynanasının gece evine girip yatak odasını dinlediğini iddia etti. İddiaların ardından kaynana Ergül canlı yayına bağlandı.

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Kaynana Ergül, "Asla kabul etmiyorum. Hiçbir iş bilmiyor. Gelinim bulaşık yıkamayı bile bilmiyor. Oğlum şizofren hastası değil. Bir aydır çamaşır makinesini öğretemedim. Bir iş olduğunda gittim. Yemek yapmadı. Ben ona asla bir şey demedim." dedi. Gelininin evine gece girmediğini söyleyen Ergül, 19 Aralık'ta gezmeye diye gitti sonra telefon etti 'Ben gelmeyeceğim' diye. Biz de 'Tamam' dedik." ifadelerini kullandı.

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"SEN BENİMLE BİRLİKTE OLMUYORSUN"

Kezban ise "Kocamı terk ettim. Özel şeylerimizi annesine söylediği için terk ettim. 'Sen benimle birlikte olmuyorsun' dedi kaynanama söyledi. Kaynanam 'Sen benim oğluma eşlik yapamadın" diye konuştu. Kezban'ın eşi de "Eşim evi terk ettiği için üzgün değilim. Eşimi sevmiyorum soğuttu. Nenesi ve yemek yüzünden soğudum." yanıtını verdi.

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Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince... Oğlunu bulamayan Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince...
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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