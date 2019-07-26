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Kayseri'de 14 yaşındaki kıza yönelik cinsel istismara 5 tutuklama

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kasyeri Sarıoğlan'da 14 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 14 yaşındaki kıza yönelik cinsel istismara 5 tutuklama

7 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan B.K., görevlilere 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Kurum görevlileri de durumu jandarmaya bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İfadesine başvurulan B.K., şüphelilerin kendisine Güzelyazı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren vagonlarında cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İhsan B. (22), Tolga Y. (26), Ertuğrul T. (21), Mehmet K. (21), Muhammet A. (23), Süleyman K. (17) ve Mustafa T.(17) adlı şüpheliler, gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Küçük kızın Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşhis ettiği şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan İhsan B., Tolga Y., Ertuğrul T., Mehmet K. ve Muhammet A. tutuklandı. Süleyman K. ve Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MÜSLÜMAN KAYSERİ.HEP SİZDEN ÇIKAR BUNLAR
Tutuklayıp salmayın. Bunlar adam olmaz. Caydırıcı cezalar almalılar
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