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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

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HABER  | 29.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yılki kazı çalışmaları Haziran ayında yeniden başladı. Kasım ayı sonuna kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda bir ilk yaşandı.

Kazıda dünyada ilk kez olduğu belirtilen tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.

'TARİHE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kazı alanında incelemede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık 7,5 milyon yıla tarihlendirilen 'Choerolophodon' cinsine ait bir fosil bulduk. Günümüz fillerinin atası olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar kafatası ve alt çenesinin tam olarak bulunduğu ilk fosil olarak dünya literatürüne girdi. Kazıları devam ettirip, tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

'FİLİN ATASI'

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Kazı ekibimiz dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan filin atası olarak değerlendirilen 7,5 milyon yıl önce yaşamış 'Choerolophodon' cinsine ait canlının fosilini buldu. Bölgede yapılan çalışmaların uzun yıllar sürmesi bekleniyor. Bu kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan fosilleri görmek için Alman ve Finlandiyalı bilim insanları Kayseri'ye gelmek istiyor. Bu bölge daha fazla sürprizlere gebe görünüyor. Bulunan fosil, alçılama yöntemi ile kazı yerinden alınarak bilim merkezine götürülecek" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaların 30 yıl sürmesi bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri fosil Yamula Barajı

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