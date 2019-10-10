Mynet Trend

Kayseri'de bulunan fosillerle ile ilgili yeni gelişme!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kayseri'de bulunan fosile ilişkin açıklama yapan Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, "Daha önce böyle büyüklük ve tamlıkta bir örneğe rastlamadım. Dünyada tek ve bu da Kayseri'de." diye konuştu. Ayrıca, Saarinen bölgede ortaya çıkarılan bazı fosillerin mamutlardan daha eski olduğunu belirterek, bunların yeni bir tür olabileceğini söyledi.

Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan fosilleri incelemek üzere Kayseri'ye geldi.

ÖZEL İLGİ GÖSTERDİ

Kayseri Bilim Merkezi'ne nakledilen fosilleri ölçümleyerek yüzeylerinden örnekler alan Saarinen, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen ve 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin edilen fosile özel ilgi gösterdi.

'BU TİP ÖRNEKLERE RASTLAMADIM'

Saarinen, yaptığı açıklamada, fosillerin bütünlük ve büyüklük olarak dünyada tek olduğunu vurgulayarak, daha önce farklı ülkelerde yaptığı çalışmalarda bu tip örneklere rastlamadığını belirtti.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulunduKayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

Fil ailesine ait fosillerin genel analizini yapacağını ifade eden Saarinen, şunları kaydetti:

"Buradaki örneklerin diş yapısından bu türlerin nasıl otlarla beslendiğini, ne kadar ot yediğini, ekolojik çevreye adaptasyonunu, geçmişten günümüze nasıl evrimleştiğini inceleyeceğim. Yeni bir tür mü, değil mi bunun analizini yapıp ona göre çalışmalar yapacağım. Bulunan bazı örnekler yeni bir tür olabilir. Bu da yapılacak olan çalışmalar neticesinde belli olacak. Bu buluntular genellikle Akdeniz ve Çin çevresinde var. (Choerolophodon cinsine ait fosil) Daha önce böyle büyüklük ve tamlıkta bir örneğe rastlamadım. Dünyada tek ve bu da Kayseri'de. Bu örnekten yola çıkarak türlerin ekolojisini, davranışlarını, ne yediğini ortaya çıkarabiliriz. Bu yüzden burada çalışmaktan çok mutluyum."

Saarinen, Kayseri Bilim Merkezinde sergilenen fosiller sayesinde Finlandiya'da yapacağı araştırmalarda büyük yol katedeceğini dile getirerek, bölgenin fosil bakımından zengin olduğunu anlattı.

'TENİ BİR TÜR OLABİLİR'

Yazacağı makaleyle Kayseri'deki fosilleri dünyaya tanıtmaya çalışacağını belirten Saarinen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Finlandiya'ya döndükten sonra uluslararası alanda yayınlanan dergilerde makale olarak yayınlayacağım. Bu makaleler böylece dünyanın her yerine ulaşmış olacak. Kayseri'de bulunan fosiller ve envanterler çok geniş alana yayılım gösteriyor. Bazı örnekler mamutlardan daha eski. Kimi örneklerde çalışmalar neticesinde yeni bir tür olabilir ve yeni bir isim alabilir."

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında 2017 yılında Taşhan bölgesinde başlatılan kurtarma kazıları devam ediyor.

Kazılarda bulunan fosiller arasında zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler yer alıyor.

Kısa süre önce bulunan 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin de 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olması dolayısıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Üniversitede skandal 'taciz' olayında yeni gelişme! Üniversitede skandal 'taciz' olayında yeni gelişme!
Korkutan görüntü! Metrelerce çekildiKorkutan görüntü! Metrelerce çekildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri fil fosil

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Meteoroloji saat verip uyardı!

Meteoroloji saat verip uyardı!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

Haluk Bilginer’den Joker’e tokat

Haluk Bilginer’den Joker’e tokat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAKÜ'deki taciz iddiaları ile ilgili yeni gelişme! YÖK savunmasını istedi

Üniversitede skandal 'taciz' olayında yeni gelişme!

İznik Gölü metrelerce çekildi

Korkutan görüntü! Metrelerce çekildi

Ailevi sorunları olan şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı

Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı

10 Ekim Dünya Evsizler Günü

3 milyon kişi böyle yaşıyor! Kahreden kareler

Pompalı tüfekle ateş açtı! Polis ekipleri sevk edildi

Özel harekat çağrıldı! 1,5 saatin sonunda ikna edilebildi

Sakarya'da Halil İbrahim Baş'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı

Sakarya'da dehşet! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.