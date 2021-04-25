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Kayseri'de Hamzaoğlu dönemi bitti

25.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Kayseri'de Hamzaoğlu dönemi bitti

Kayserispor'da teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın bugün (pazar) yapılan antrenmanın ardından yönetime istifasını sundu.

Hamzaoğlu'nun istifasını kabul eden Kayserispor Yönetimi, sezonun geri kalan 5 haftasında takımı teslim edeceği teknik adam için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.

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Kayserispor
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bir takım bir sezonda 2 d n fazla teknik direktör çalıştırması lazım.
küme düşseler bagri
Baba kaçar !! Bana müsade !!

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