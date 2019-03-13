Kayseri'de trafikte motosiklette kitap okuyan çocuk dikkat çekti

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran motosiklette sürücünün arkasında oturan 7-8 yaşlarındaki çocuk, ders kitabını açarak okumaya başladı. Kırmızı ışıkta motosikletin üzerinde kitap okuyan çocuk, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafını çektiği çocuk, daha sonra yeşil ışığın yanması ve motosikletin hareket etmesiyle gözden kayboldu. (DHA)



