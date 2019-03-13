Kayseri'de trafikte motosiklette kitap okuyan çocuk dikkat çekti

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran motosiklette sürücünün arkasında oturan 7-8 yaşlarındaki çocuk, ders kitabını açarak okumaya başladı. Kırmızı ışıkta motosikletin üzerinde kitap okuyan çocuk, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafını çektiği çocuk, daha sonra yeşil ışığın yanması ve motosikletin hareket etmesiyle gözden kayboldu. (DHA)
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum