Kayseri'deki 'muhabbet evi' davasında yeni gelişme

Yahyalı’da Nisan 2019’da yapılan operasyonda yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.’nin bahçeli bir evde kurdukları ‘muhabbet evi’nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin 11 Nisan 2019’da mağdur N.T.’nin evde uygunsuz fotoğrafını çektikleri, bin 300 TL parasını aldıkları, senet imzalattırdıkları ve nüfus cüzdanını aldıkları iddia edildi. Bu olayda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.Ç, A.A.,M.Y, M.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.Y. ile M.S. ve kadınlar B.Ç. ile A.A. ve avukatlar hazır bulundu.

'EVE MOBİLYA TAMİRİ İÇİN GELDİ'

Tutuklu kadın sanık A.A. “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi bizden önce şikayetçi olmadığını, hiçbir şekilde para, kimlik gibi şeyler almadığımızı söyledi, sonra avukatı aracılığı ile şikayetçi olmuş. Hiçbirimiz o mağdurdan hiçbir şey almadık, kendisini de tanımıyorum, evime mobilya tamiri için geldi, biz de öyle gördük, ben devlet hastanesinde çalışıyorum, o paraya da ihtiyacım yok, 6 aydır suçsuz yere içerideyim” diye konuştu. Tutuklu kadın sanık B.Ç. de “Biz devlet hastanesinde memuruz, ne kimliğine ne de parasına ihtiyacımız yok, burada bulunmaktan dolayı çok pişmanım. Biz hiçbir suç işlemedik” dedi.