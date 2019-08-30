Kayseri Gençlerbirliği Bahtiyar Ekici’yi transfer etti

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği dış transferde Çaydeğirmeni Belediyespor’dan 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Bahtiyar Ekici’yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Gençlerbirliği birkaç isimle daha görüşmelerini sürdürüyor.
Ve Alexis resmen Inter'de!
Trabzon kaybetse de gruplara kaldı!
G.Saray'ın rakiplerini tanıyalım
G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!
Dirar Trabzon maçından umutlu
Lewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosu
Beşiktaş Medel'in boşluğunu doldurdu! Anlaşma tamam
Adil Rami'den taraftara mesaj
Beşiktaş'ta ayrılık!
Fikret Orman yeniden başkan seçildi
Bursaspor transfer yasağını kaldırdı
Altınordu’da transfer
F.Bahçe'de çifte ayrılık! 1. Lig'e gittiler
Karaman avantaja rağmen temkinli
Cengiz'den derbi yorumu
Okuyucu Yorumları 0 yorum