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Kayseri Gençlerbirliği Bahtiyar Ekici’yi transfer etti

FUTBOL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Gençlerbirliği Bahtiyar Ekici’yi transfer etti

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği dış transferde Çaydeğirmeni Belediyespor’dan 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Bahtiyar Ekici’yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Gençlerbirliği birkaç isimle daha görüşmelerini sürdürüyor.

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Kayseri Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Çaydeğirmeni Belediyespor

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