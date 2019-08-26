Mynet Trend

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nin kralı 'Pusat'a bakıcı şefkati

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli Adem Delioğlan, annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu "Pusat"ı sahiplenerek baba şefkatiyle büyütüyor.

Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen hayvanat bahçesi görevlisi Adem Delioğlan, işini severek yapıyor.

YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

8'İNCİ ASLAN!

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.

KORUMA ALTINA ALDI

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.

Delioğlan'ın, hasta aslan yavrusuna şefkatle baktığını belirten Bacak, "Baba şefkatiyle yaklaşıyor ve bakımını yapıyor. Pusat'ın annesi kabul etmediği için bazı sağlık problemleri oldu. Yavrumuzun gerek veteriner gerekse sağlık teknikerlerimiz tedavilerini yaptılar. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

"PUSAT'A KARŞI ÖZEL BİR İLGİM VAR"

Adem Delioğlan ise aslanların bakıcılığını yaptığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini aktaran Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi.

Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evdeki çocuğumuz gibi sabahtan akşama kadar Pusat'ın bakımıyla ilgileniyorum. O da bizi babası gibi görüyor diyebilirim. Her tepkimize bakar, ismini söylediğimizde yanımıza gelir. Pusat'a karşı özel bir ilgim var, kendi çocuğum gibi sahiplendim. Yaşadığı sağlık sorunları beni üzdü çünkü o bakıma muhtaç. Veterinerler ve teknikerler gerekeni yapıyorlar, biz de gözetliyoruz.

Doğum yaptığında annesi, Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdide sahiplendik büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti."

Kaynak: AA

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nin kralı 'Pusat'a bakıcı şefkati

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pusat aslan

En Çok Okunan Trend Haberler

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler geri dönüyor

Geri dönüyorlar! Sayıları 4 bini aştı

20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor!

20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor!

Adana'da katliam yapan eski astsubayın ifadesi ortaya çıktı

Katliam yapmıştı! Kendisini bakın nasıl savundu?

36 günlük Asel bebek için ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Milyonda bir görülüyor! Cumhurbaşkanı'ndan yardım istediler

Bodrum'da nesli tükenme tehlikesi altındaki 'kum zambağı' çiçek açtı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Cezası 48 bin TL

Balkonda uyurken başından vuruldu

Korkunç olay! Uyurken başından vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.