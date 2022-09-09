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Kayseri Şeker'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

09.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'in sel felaketi yaşayan Pakistan için hazırladığı 25 ton şeker yüklü yardım tırı yola çıktı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, doğal afet yaşayan kardeş ülke Pakistan'a dost eli uzatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına 25 ton şeker ile destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, dost ve kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, büyük yıkıma neden olan felaket sonrası kardeşlerine bir nebze de olsun katkı sağlamak adına yardım kampanyasında yerlerini aldıklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yardım tırı ile beşer kilogramlık toplam 25 ton şeker yola çıktı. Pakistan halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi felaketleri yaşamamalarını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
sel Pakistan Kayseri Şeker yardım

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