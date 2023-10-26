Kayseri ve Niğde'de sağlık çalışanları İsrail'i protesto etti

Kayseri Şehir Hastanesi bahçesinde toplanan Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, "Hastaneler bombalanıyor, dünya seyrediyor" yazılı pankartla İsrail'e tepki gösterdi.

Şube Başkanı Hakan Keser, yaptığı açıklamada, bombardıman altındaki Gazze için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işlenmektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmektedir. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Sağlık-Sen olarak bu katliama ve bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz."

NİĞDE

Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, insan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırının insanlık suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in, hastaneleri gözünü kırpmadan vurduğunu dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Katil İsrail'in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kastetmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri, elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşmıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır."



