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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.05.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve evlerde meydana gelen 8 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.K, F.Ü, S.Y, E.D, Y.Y ve S.E, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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