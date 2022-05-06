Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve evlerde meydana gelen 8 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.K, F.Ü, S.Y, E.D, Y.Y ve S.E, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz