Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki bir apartman dairesinin mutfak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt Mahallesi Hangar Caddesi'ndeki 2 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.



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