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Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuzlar Mahallesi Ferdağ Sokak'ta, kullanılmayan müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride kimsenin olmadığı belirlenen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan aynı evde dün akşam saatlerinde de yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

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Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldüKayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
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