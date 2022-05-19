YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

19.05.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacakUluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacak
Gaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandıGaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:30
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok eşli evlilikleri olay oldu! “Biri yasal, biri manevi eşim”

Çok eşli evlilikleri olay oldu! “Biri yasal, biri manevi eşim”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.