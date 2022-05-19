Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



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