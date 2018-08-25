SPOR

Kayserispor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

Kayserispor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta müsabakasında Kayserispor ile Evkur Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

Maçtan önce Kayserispor taraftarı, her iki takım oyuncularından kol kola girip, kendilerini selamlamalarını istedi. Her iki takım oyuncuları da bu isteğe karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
7. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına ceza sahası içesinde topla buluşan Chery'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.
28. dakikada Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Adem Büyük'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
40.dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'lu Ahmed Ildiz'in kalecisine göndermek istediği geri pasında topu kapan Umut Bulut, sol çaprazdan rakip takım ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden kaleci Ertaç Özbir, Umut Bulut'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün etkili ortasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı.
76. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, altıpas üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah (Dk. 77 Asamoah), Deniz Türüç (Dk. 85 Kravets), Chery (Dk. 70 Şamil Çinaz), Umut Bulut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 68 Chebake), Aleksic, Adem Büyük (Dk.90+5 Mustafa Eskihellaç), Boutaib
Sarı kartlar: Dk. 19 Rotman, Dk. 89 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 86 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor
MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayserispor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Kayserispor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini büyük tepki topladı!

Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini büyük tepki topladı!

G.Saray gönderdi, Süper Lig ekibine gitti

G.Saray gönderdi, Süper Lig ekibine gitti

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - FB maçı canlı izle)

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - FB maçı canlı izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.