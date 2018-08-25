Kayserispor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta müsabakasında Kayserispor ile Evkur Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

Maçtan önce Kayserispor taraftarı, her iki takım oyuncularından kol kola girip, kendilerini selamlamalarını istedi. Her iki takım oyuncuları da bu isteğe karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

7. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına ceza sahası içesinde topla buluşan Chery'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.

28. dakikada Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Adem Büyük'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40.dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'lu Ahmed Ildiz'in kalecisine göndermek istediği geri pasında topu kapan Umut Bulut, sol çaprazdan rakip takım ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden kaleci Ertaç Özbir, Umut Bulut'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.