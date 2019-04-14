Kayserispor 0 - 2 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de günün kritik maçında MKE Ankaragücü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Ankaragücü'nde Tyler Boyd dakikalar 77'yi gösterdiğinde skoru değiştiren isim oldu. İlhan Parlak, 90+5'te tabelayı belirledi.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 35'e yükseltti. Sarı-kırmızılı takım ise 36 puanda kaldı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 14. maçına çıkarken, taraftarı önünde ilk kez kaybetti. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada Sadaev ile gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Moulin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ortaya çevirdiği topu son anda Sapunaru uzaklaştırdı.
17. dakikada defanstan gelen topu iyi kontrol eden Chery'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunu kaleci Altay direk dibinden güçlükle kornere çeldi.
26. dakikada sol kanattan Sacko’nun ortasına iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.
29. dakikada Sadaev'in defansın attığı pasla buluşan Pinto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou’nun şutu önce defansa çarptı, ardından da kaleci Lung kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
60. dakikada sol çaprazdan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Altay güçlükle çeldi.
64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte yakın mesafeden sert bir kafa vuruşu yapan Sedat Kaleci Lung’u geçemedi.
74. dakikada sağ taraftan Moulin’in arka direğe yaptığı ortada boş pozisyonda kafayı vuran Kulusic topu dışarı gönderdi.
77. dakikada Kitsiu’nun ceza sahasına gönderdiği topta defans ile kaleci arasına giren Boyd şık bir vuruş ile topu Lung’un üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1
90+4. dakikada kendi sahasından aldığı topu rakip sahaya taşıyan Sacko'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lung'dan döndü.
90+5. dakikada sol kanattan Aydın’ın pasında kale önünde bomboş durumdaki İlhan topu boş filelere yolladı. 0-2
Kayserispor 0 - 2 MKE Ankaragücü
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Aleks Taşçıoğlu xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Levent x, Kana Bıyık xxx, Sapunaru xx, Kucher xx (Kravets dk. 63 x), Şamil xx (Mert dk. 72 x), Umut xx, Hasan Hüseyin xxx, Chery xx, Varela xx (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç xx
Yedekler: Muammer,Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xxx, Ante Kulusic xxx, Pazdan xxx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx (Moke Abro dk. 72 x), Djedje xx, Dominic Boyd xxx, Sacko xx, Moulin xx (Aydın dk. 81 ?), Sadaev xx (İlhan Parlak dk. 53 xx)
Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Scarione
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Boyd (dk. 77), İlhan (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü)
Atiba ve Burak Yılmaz'a övgü
Dortmund'da Sancho'nun günü
Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü
Juve'ye büyük şok
Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!
Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
Trabzonspor'dan son 8 sezonun en iyi performansı
G.Saray'da 4 futbolcu ilki yaşayacak
Karaman'dan UEFA itirafı
Terim'in tazminatında karar!
TFF'den Can Bartu kararı
Aboubakar geri dönüyor
Adana Demir play-off aşkına!
Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!
Önce transferi açıkladı, sonra sildi!
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum