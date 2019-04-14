Kayserispor 0 - 2 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de günün kritik maçında MKE Ankaragücü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Ankaragücü'nde Tyler Boyd dakikalar 77'yi gösterdiğinde skoru değiştiren isim oldu. İlhan Parlak, 90+5'te tabelayı belirledi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 35'e yükseltti. Sarı-kırmızılı takım ise 36 puanda kaldı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 14. maçına çıkarken, taraftarı önünde ilk kez kaybetti. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada Sadaev ile gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Moulin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ortaya çevirdiği topu son anda Sapunaru uzaklaştırdı.

17. dakikada defanstan gelen topu iyi kontrol eden Chery'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunu kaleci Altay direk dibinden güçlükle kornere çeldi.

26. dakikada sol kanattan Sacko’nun ortasına iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.

29. dakikada Sadaev'in defansın attığı pasla buluşan Pinto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou’nun şutu önce defansa çarptı, ardından da kaleci Lung kornere çeldi.