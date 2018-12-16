Kayserispor 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında Kayserispor ile Akhisarspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hikmet Karaman ile 2. maçına çıkan Kayserispor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederken yeni teknik direktörü ile 2'de 2 yaptı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren tek gol, 75. dakikada Asamoah Gyan'dan geldi. 71'de Umut Bulut yerine oyuna dahil olan Gyan, oyuna girdikten 4 dakika sonra golünü atarken bu sezon ilk kez golle tanıştı.

4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Ertuğrul Sağlam yerine göreve gelen Hikmet Karaman ile 2. maçında 2. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 18'e çıkartırken 13. sırada yer aldı. İki maç sonra kaybeden Akhisarspor ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.