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Kayserispor 1 - 0 Gençlerbirliği

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 05.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Kayserispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kayseri Kadir Has Stadı Yan Sahası'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Hakem Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Mücadelenin 51. dakikasında Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor, 1-0 öne geçti.

Maç, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kayserispor Gençlerbirliği

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