Kayserispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kayseri Kadir Has Stadı Yan Sahası'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Hakem Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Mücadelenin 51. dakikasında Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor, 1-0 öne geçti.
Maç, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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