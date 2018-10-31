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Kayserispor 6 - 1 Pazarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 31.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kayserispor, sahasında Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek ismini bir üst tura yazdırdı.

Kayserispor 6 - 1 Pazarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kayserispor, Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Kucher, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Adem Doğan), Rotman, Mensah (Dk. 72 Kazım Çelik), Varela, Asamoah Gyan (Dk. 75 Ahmet Kürşat Kılıç)
Pazarspor: Reşat Şen, Emrecan Afacanoğlu, Tamer Arıcı, Kadir Yılmaz Çelik (Dk. 59 Sinan Yazıcı), Maksut Birben, Soner Ergençay (Dk. 80 Mete Karahan), Mert Özmen, Ömer Serbest, Ozan Karabacak (Dk. 70 İbrahim Topaloğlu), Oktay Gümüş, Can Muhammet Vural
Goller: Dk. 14 Asamoah Gyan, Dk. 52 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 59 Mert Özyıldırım, Dk. 60 Mensah, Dk. 72 Kucher, Dk. 78 Varela (Kayserispor), Dk. 24 Tamer Arıcı (Pazarspor)
Sarı kart: Dk. 53 Kucher (Kayserispor)

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Kayserispor pazarspor Ziraat Türkiye Kupası

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