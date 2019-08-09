SPOR

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor’dan ne de Türkiye’den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı.

Yıllık 800 Bin Euro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Pedro Henrique, Kayseri'dePedro Henrique, Kayseri'de
Kayseri'den bir transfer dahaKayseri'den bir transfer daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Chery

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Bomba transfer resmen açıklandı

Bomba transfer resmen açıklandı

Yeni Malatyaspor turu zora soktu

Yeni Malatyaspor turu zora soktu

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

G.Saray'a kötü haber

G.Saray'a kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Pedro Henrique, Kayseri'ye ayak bastı

Pedro Henrique, Kayseri'de

Kayserispor, Ben Rienstra transferini açıkladı

Kayseri'den bir transfer daha

Kayserispor Mensah'ı satmayacak

Kayserispor Mensah'ı satmayacak

Erol Bedir: Bu hafta 3 transferi bitireceğiz

Kayseri'ye transfer müjdesi!

Ben Rienstra Kayserispor’da

Ben Rienstra Kayserispor’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.