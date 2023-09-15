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Kayserispor'a transfer yasağını kaldırdı, Hasan Ali Kaldırım 11 yıl sonra geri döndü!

15.09.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu. Kayseri ekibi yasağın kaldırılmasının hemen ardından Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı.

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri’yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

YASAK KALKAR KALKMAZ AÇIKLANDI!

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Transfer yasağının kalkmasının hemen ardından Kayseri ekibi ilk transferini açıkladı. Sarı-Kırmızılı son olarak Ankaragücü'nde top koşturan, Fenerbahçe'de de uzun yıllar forma giymiş Hasan Ali Kaldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü.

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