Kayserispor'a transfer yasağını kaldırdı, Hasan Ali Kaldırım 11 yıl sonra geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı.

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri’yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

YASAK KALKAR KALKMAZ AÇIKLANDI!

Transfer yasağının kalkmasının hemen ardından Kayseri ekibi ilk transferini açıkladı. Sarı-Kırmızılı son olarak Ankaragücü'nde top koşturan, Fenerbahçe'de de uzun yıllar forma giymiş Hasan Ali Kaldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü.

