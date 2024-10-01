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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Atilla Karaoğlan'ı hedef alan sözler! "Atilla Karaoğlan’a ben amatör maç yönettirmem"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 07:42
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan’a tepki göstererek, "Hakemi tebrik ediyorum görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyon ve MHK’ya buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Atilla Karaoğlan'ı hedef alan sözler! "Atilla Karaoğlan’a ben amatör maç yönettirmem"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Atilla Karaoğlan'a amatör lig'de bile maç yönettirmeyeceğini açıkladı.

"HAKEMİ DE TEBRİK EDİYORUM GÖREVİNİ GÜZEL YAPTI"

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"Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyon ve MHK’ya buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum. Lütfen vermesinler. Bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor faul veriyor, dönüyor top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi, nizami golü ofsayt diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum."

"ATİLLA KARAOĞLAN’A BEN AMATÖR MAÇ YÖNETTİRMEM"

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"Bir şey söyleyeyim mi; Atilla Karaoğlan’a ben amatör maç yönettirmem. Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş’ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İlk yarı oynadığımız futbol hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Sevinsinler, çok mutlu olsunlar: Hakeme rağmen Kayserispor’a kimse bir şey yapamayacak. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım"

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