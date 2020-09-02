Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bombayı patlattı! Aaron Lennon...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, flaş bir transfer yaptı. İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile hafta sonu sözleşme imzalanacağını açıkladı.

İŞTE BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'NIN O TWEET'İ



