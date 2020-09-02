Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bombayı patlattı! Aaron Lennon...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, flaş bir transfer yaptı. İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile hafta sonu sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Galatasaray yeni bombasını patlattı!
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Göztepe, G.Saraylı yıldıza talip oldu!
Sörloth için dev teklif! 20 milyon euro...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum