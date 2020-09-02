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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bombayı patlattı! Aaron Lennon...

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Aaron Lennon'ı transfer ettiklerini duyurdu. Kariyerinde Leeds United, Tottenham ve Everton gibi önemli kulüplerde boy gösteren Lennon, ilk ülkesi İngiltere dışında futbol oynayacak.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bombayı patlattı! Aaron Lennon...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, flaş bir transfer yaptı. İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile hafta sonu sözleşme imzalanacağını açıkladı.

İŞTE BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'NIN O TWEET'İ

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