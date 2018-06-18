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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç'ün bonservisi 10 milyon euro!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Oğuz'la ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. Erol Bedir ayrıca, Deniz Türüç'ün bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğunu söyledi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç'ün bonservisi 10 milyon euro!

Kayserispor'un transferde yerli oyuncu ağırlıkla bir program izlediğini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Bizim dışımızda birileri Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz, Göztepe'den Sabri'yi takımımıza yakıştırıp, haber yapılıyor. Her iki oyuncu da bizim bizim ilgi alanımızda değil. Ahmet Oğuz'un transferi konusunda geçtiğimiz sezon bir girişimimiz oldu ancak bonservis bedeli yüzünden vazgeçmiştik. Badji konusunda ise beklemedeyiz'' dedi.

Kayserispor'un genç yeteneği Deniz Türüç için şuana kadar kapılarını çalan bir kulüp olmadığını ifade eden Başkan Erol Bedir, zaman zaman çıkan asılsız haberlere de tepki gösterdi. Deniz'i alacak kulübün isminin önemli olmadığını, 10 milyon euroyu getiren kulübün transferi yapabileceğini söyleyen Başkan Bedir, "Zaman zaman görüyoruz ki Deniz Türüç ile ilgili asılsız haberler çıkıyor. Deniz bizim sözleşmeli oyuncumuz. Mukavelesinde de 10 milyon euro (55 milyon TL) bedel yazıyor. Hangi takım olması önemli değil. Bu bedeli ödeyen kim olursa olsun futbolcumuzu alabilir. Ancak şu ana kadar üstüne basarak söylüyorum yetkili kişilerce kapımız çalınmadı. Futbolcumuzla ilgili bir öneri sunulmadı. Yani şu ana kadar kapımızı tıklatan olmadı" dedi.

Başkan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımda halen defansın sağında Lopes, Levent, gerektiğinde Sapunaru gibi alternatif olabilecek futbolcuların bulunduğunu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden Oğuzhan'ın da 2018-19 sezonu hazırlık kamplarına katılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor deniz türüç Erol Bedir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GELENE GİDENE 10 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR DENİZ 10 MİLYON EURO İÇİN NE YAPMIŞ Kİ ONUN İÇİN DERİMKİ YABANCI OYUNCU SINIRLAMASI SERBEST KALMAYA DEVAM ETMELİDİR.
şimdi bizans takim taraftarları bir dünya laf ederler Kayserispor yönetimine gidip yabancılara servet ödediklerini unuturlar
BELKİ VEREN BİR ENAYİ ÇIKAR DİYECEĞİM AMA HEPSİ MALİ KISKAÇ DA BOŞA BEKLERSİN ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÜSTE PARADA VERE BİLİRSİN DEĞERİ VARKEN SAT DERİM
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