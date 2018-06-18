Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç'ün bonservisi 10 milyon euro!

Kayserispor'un transferde yerli oyuncu ağırlıkla bir program izlediğini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Bizim dışımızda birileri Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz, Göztepe'den Sabri'yi takımımıza yakıştırıp, haber yapılıyor. Her iki oyuncu da bizim bizim ilgi alanımızda değil. Ahmet Oğuz'un transferi konusunda geçtiğimiz sezon bir girişimimiz oldu ancak bonservis bedeli yüzünden vazgeçmiştik. Badji konusunda ise beklemedeyiz'' dedi.

Kayserispor'un genç yeteneği Deniz Türüç için şuana kadar kapılarını çalan bir kulüp olmadığını ifade eden Başkan Erol Bedir, zaman zaman çıkan asılsız haberlere de tepki gösterdi. Deniz'i alacak kulübün isminin önemli olmadığını, 10 milyon euroyu getiren kulübün transferi yapabileceğini söyleyen Başkan Bedir, "Zaman zaman görüyoruz ki Deniz Türüç ile ilgili asılsız haberler çıkıyor. Deniz bizim sözleşmeli oyuncumuz. Mukavelesinde de 10 milyon euro (55 milyon TL) bedel yazıyor. Hangi takım olması önemli değil. Bu bedeli ödeyen kim olursa olsun futbolcumuzu alabilir. Ancak şu ana kadar üstüne basarak söylüyorum yetkili kişilerce kapımız çalınmadı. Futbolcumuzla ilgili bir öneri sunulmadı. Yani şu ana kadar kapımızı tıklatan olmadı" dedi.

Başkan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımda halen defansın sağında Lopes, Levent, gerektiğinde Sapunaru gibi alternatif olabilecek futbolcuların bulunduğunu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden Oğuzhan'ın da 2018-19 sezonu hazırlık kamplarına katılacağını sözlerine ekledi.

