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Kayserispor, Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

02.03.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Kayserispor erken bulduğu golle öne geçti. Beşiktaş ilk yarı bitmeden eşitliği sağladı. Mücadelenin ikinci yarısı nefes keserken Kayserispor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Rosier uzatmalarda gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor, Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Kayserispor 65. dakikada 2-1 öne geçti. İkinci yarıda iki takımda birçok pozisyona girerken Kayserispor Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6.dakikada Lionel Carole’un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic’in Montero’yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu’nun solundan ağlara gitti. 0-1
11.dakikada Welinton’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal’ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen’den seken meşin yuvarlak kornere gitti.

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23.dakikada sol kanattan Umut Meraş’ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen’de kaldı.
43.dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal’ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba’ya indirdi. Atiba’nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

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İKİNCİ YARI

51.dakikada ceza sahası içi solundan Umut Meraş’ın yerden pasında kale önünde Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.
65.dakikada ceza sahası içine sol taraftan giren Lionel Carole’un yerden pasında ön direğe koşu yapan Miguel Cardoso’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
77.dakikada Rachid Ghezzal’in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte Carlos Mane topu uzaklaştırdı. Daha sonra Güven Yalçın’ın gelen topa ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
79.dakikada ceza sahası dışında Welinton’ın Mario Gavranovic’e yaptığı faulde Welinton’ı son adam olarak değerlendiren hakem Halil Umut Meler, Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler kırmızı kartı iptal etti.
90+3.dakikada orta sahada Carlosa Mane’ye yaptığı hareket sonrasında Valentin Rosier sarı kart gördü. Mücadelenin 62. dakikasından da sarı kartı olan Rosier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+6.dakikada Cyle Larin’in pasında penaltı noktasında topu alan Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen’de kaldı.

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Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier x, Welinton x, Montero x (Güven Yalçın dk. 71 x), Umut Meraş x (Rıdvan Yılmaz dk. 71 x), Atiba x, Necip Uysal x, Alex Teixeira x, Rachid Ghezzal x, Kenan Karaman x (Cyle Larin dk. 66 x), Michy Batshuayi x
Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Kayserispor: Cenk Gönen xx, Onur Bulut xx, Hosseini x (Uğur Demirok dk. 33 xx), Mert Çetin xx, Lionel Carole xxx, Abdulkadir Parmak xx, İbrahim Akdağ xx, Ramazan Civelek x (Carlos Mane dk. 46 x), Andrea Bertolacci xx (Attamah dk. 80 ?), Miguel Cardoso xxx (Gökhan Sazdağı 71 x), Mario Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 80 ?)
Yedekler: Lung, Emre Demir, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Valentin Rosier (dk. 43) (Beşiktaş), Mario Gavranovic (dk. 6), Miguel Cardoso (dk. 65) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Valentin Rosier (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Miguel Cardoso, İbrahim Akdağ, Andrea Bertolacci (Kayserispor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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