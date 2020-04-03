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Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 sezonun ardından 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Öte yandan koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda UEFA’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

KAYSERİSPOR'DA SÖZLEŞMESİ BİTECEK İSİMLER ŞUNLAR:

"Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"

(İHA)

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