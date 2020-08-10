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Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor’da Bayram Bektaş dönemi

Hes Kablo Kayserispor, Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı ve Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Bayram Bektaş ile her konuda anlaştı.

Bayram Bektaş bugün resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde takımın ilk idmanında yer alacak.

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