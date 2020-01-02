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  4. Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kayserispor'da bir ayrılık daha gerçekleşt. Sarı kırmızılı kulübün Fransız futbolcusu Benoit Poulain'la yollar ayrıldı.

Kayserispor'da Benoit Poulain ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fransız futbolcu Benoit Poulain'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

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