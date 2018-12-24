SPOR

Kayserispor'da Chery kaptan Umut'u geçti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı.

Kayserispor'da Chery kaptan Umut'u geçti

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor'da Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takım kaptanı Umut Bulut'u geride bıraktı. 17 hafta süren ilk yarıda Kayserispor'un en çok formasını giyen isim olan Chery, takımın da en çok gol atan futbolcusu olarak kaptan Umut Bulut'u geçti.

Ligin ilk yarısında 24 futbolcunun forma giydiği Kayserispor'da Tjaronn Chery, 17 maçın tamamında da oynadı. 1435 dakika sahada kalan Chery, takımın en uzun süre formasını giyen isim oldu. Erzurumspor maçında yedek olmasına rağmen oyuna girmeyen kaptan Umut Bulut ise 16 maçta 1420 dakika sahada kaldı. Atila Turan ise 1289 dakika oynayarak en çok oynayan üçüncü isim oldu. Ligin ilk yarısında en az süreyi alan isim ise 1 maçta 5 dakika ile Hakan Çıtak oldu.

Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan isimler ise üçüncü kaleci Vedat Karakuş ile sezon başında sakatlanan Oğuzhan Berber oldu.


PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
Kayserispor'da Rotman kadrodaKayserispor'da Rotman kadroda
Bernard Mensah cezalı duruma düştüBernard Mensah cezalı duruma düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Spor Toto Süper Lig Chery umut bulut

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı aldı

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı aldı

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Chery kaptan Umut'u geçti

Chery kaptan Umut'u geçti

Kayserispor'da Rotman B.B.Erzurumspor maçında kadroda

Kayserispor'da Rotman kadroda

Kayserispor'da Bernard Mensah cezalı duruma düştü

Bernard Mensah cezalı duruma düştü

Asamoah Gyan siftah yaptı

Gyan siftah yaptı

Hikmet Karaman: İyi başlangıç yaptık

''İyi başlangıç yaptık''

Kayserispor'da Rajko Rotman, Kasımpaşa maçında yok

Kayseri'ye Rotman'dan kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.