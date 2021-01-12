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Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.01.2021 08:44 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, anlaşma sağladığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan Petrescu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar gittiğim tüm takımlarda hiç böyle karşılanmamıştım" dedi.

Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi. Deneyimli teknik direktör sarı kırmızılı kulüple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Dan Petrescu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar gittiğim tüm takımlarda hiç böyle karşılanmamıştım. Çok heyecanlıyım. Riski seviyorum, riski sevmeyen başarılı olamaz. 20 yıl futbol oynadım, hocalık kariyerimde birçok ülkede görev yaptım. Türkiye ligi çok zor ve güzel bir lig" dedi.

"TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Başarılı olmak için çok çalışacaklarını belirten Petrescu, "Bizim için en önemlisi puan kazanmak. Amacımız kulübümüzü üst sıralara çıkartmak. En önemlisi takım ruhu. Son iki maçta bunu gördüm, Gaziantep FK karşılaşmasında da bu ruhu sahaya yansıtacağız. Çok büyük takviyeler yapmadan takımımızı ligde tutup gelecek sene daha büyük hedeflerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha 17 maç oynadılar 3. teknik direktör değişikliği çok yanlış. Bide bu rumenler zaten paragöz bari türk getir bunu kovamazsın sömürür seni ey gidi biz mi çok biliyoruz siz mi hiç ders almıyorsunuz
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