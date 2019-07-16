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Kayserispor'da Eray İşcan ve Artem Kravets şoku

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü, antrenmanda girdikleri ikili mücadele yerde kalan oyunculardan yeni transfer kaleci Eray İşcan'ın 5-6 ay, forvet oyuncusu Artem Kravets'in ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kayserispor'da Eray İşcan ve Artem Kravets şoku

Kayserispor Kulübü, antrenmanda girdikleri ikili mücadele yerde kalan oyunculardan yeni transfer kaleci Eray İşcan'ın 5-6 ay, forvet oyuncusu Artem Kravets'in ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sporcumuz Artem Kravets’in 15.7.2019 tarihindeki antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede meydana gelen sol akromioklavikuler eklem (köprücük kemiği eklemi) düzeyinde ki ayrılma 16.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içerisinde takıma katılması öngörülmektedir.

Sporcumuz Eray İşcan’ın 15.07.2019 tarihindeki antrenmanda girdiği aynı ikili mücadelede sağ tibal plato (kaval kemiği üst ucu) da tespit edilen kırığının 16.07.2019 tarihinde gün içinde gerçekleştirilecek cerrahi tedavi ile onarılması planlanmaktadır. Cerrahi sonrası takıma geri dönüş sürecinin 5-6 ay içerisinde olması öngörülmektedir. Her iki sporcumuza da acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor eray işcan Artem Kravets

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