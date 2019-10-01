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Kayserispor'da Hikmet Karaman'la devam kararı alındı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 01.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp yönetim kurulu, teknik direktör Hikmet Karaman ile devam edilmesi kararı aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, istifasını veren teknik direktör Hikmet Karaman ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adam ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmenin ardından, Karaman'ın görevine devam etmesi kararı alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede, Kayserispor'un faydasına olacaksa, herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış, bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur. Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış, kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır. Yönetim kurulumuz, istenmeyen skorlara etki eden birçok faktör varken, en kolayı olan hoca değişikliği alışkanlığına itibar etmemiştir. Yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru karar verilecektir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hikmet Karaman spor toto süper lig Kayserispor

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