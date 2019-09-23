SPOR

Kayserispor'da Levent Gülen ameliyat oldu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un savunma oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu.

Kayserispor'da Levent Gülen ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlık kervanına Levent Gülen’de eklendi. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden savunma oyuncusu Levent Gülen’e “akut apandisit” tanısı konuldu ve hemen ameliyat oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Karın ağrısı şikayeti olan Kulübümüz sporcularından Levent Gülen’in sağlık sponsorumuz Özel Dünyam Hastanesinde yapılan incelemesinde “akut apandisit” tanısı konulmuş ve laparaskopik apendektomi operasyonu ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
''3 puana açız''''3 puana açız''
Umut Bulut: Toparlanmak zorundayızUmut Bulut: Toparlanmak zorundayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor levent gülen

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde

F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Levent Gülen ameliyat oldu

Levent Gülen ameliyat oldu

Hikmet Karaman: 3 puana açız

''3 puana açız''

Umut Bulut: Toparlanmak zorundayız

Umut Bulut: Toparlanmak zorundayız

Hikmet Karaman: Skordan memnun değiliz

Karaman skordan memnun değil

Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor 80 bin forma sattı

Kayserispor 80 bin forma sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.