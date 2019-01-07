SPOR

Kayserispor'da Muammer Yıldırım korkuttu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kayserispor’un başarılı kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında sakatlanarak yürekleri ağza getirdi.

Kayserispor'da Muammer Yıldırım korkuttu

Antalya kampında dün oynadığı ilk hazırlık maçının 67.dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Muammer’e saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinin arından kosa süreli travma geçiren Muammer Zülfikar Yıldırım geceyi hastanede geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada,” Dün oynadığımız Go Ahead Eagles maçında rakip futbolcu ile çarpışmasından dolayı, küçük bir travma geçiren oyuncumuz Muammer Zülfikar Yıldırım’ın çekilen tomografisinde herhangi bir negatif sonuca rastlanmamıştır. Oyuncumuz yapılan tetkikler sonucunda dün akşamı müşahede altında tutulacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz.”

3131

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Kayserispor'dan tatsız provaKayserispor'dan tatsız prova
''İyi ki Kayseri'den ayrılmışım''''İyi ki Kayseri'den ayrılmışım''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor antalya Muammer Zülfikar Yıldırım Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Gyan kampta yok

Gyan kampta yok

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

''Aldıkları transfer yasağını açıklamıyorlar''

''Aldıkları transfer yasağını açıklamıyorlar''

Kayserispor'a dev sponsor

Kayserispor'a dev sponsor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Muammer Yıldırım korkuttu

Muammer Yıldırım korkuttu

Kayserispor, hazırlık maçında Go Ahead Eagles'a 2-0 mağlup oldu

Kayserispor'dan tatsız prova

Ali Turan: İyi ki Kayserispor'dan ayrılmışım

''İyi ki Kayseri'den ayrılmışım''

Kayserispor'da 10 numaralar Deniz Türüç ve Emre Demir yan yana

10 numaralar yan yana

Rajko Rotman Kayserispor'dan ayrılmayacağını söyledi

Rajko Rotman kararını verdi

Hikmet Karaman: Yol boşsa gaza basar gideriz

Karaman: Yol boşsa gaza basar gideriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.