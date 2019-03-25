Kayserispor'da Oğuzhan Berber ile yollar ayrıldı

Sezon başından bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’da hiçbir resmi müsabakada görev almayan Oğuzhan Berber, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.
Teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan Berber’in sözleşmesi ligin bitimine 8 hafta kala feshedildi ve oyuncuyla yollar ayrıldı.
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