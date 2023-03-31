Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Resmen açıklandı, Gustavo Campanharo depremler nedeniyle takıma veda etti

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi spor dünyasında derin yaralar açarken, Kayserispor cephesinden herkesi şaşırtan bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı kulübü yaptığı açıklamayla, Brezilya ekibi Chapecoense'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"DEPREM FELAKETLERİ NEDENİYLE..."

Ayrılığın nedeni olarak ise, ülkemizde yaşanan deprem olduğu duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

90 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kayserispor'da 90 maçta forma giyen Campanharo 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



