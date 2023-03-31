SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Resmen açıklandı, Gustavo Campanharo depremler nedeniyle takıma veda etti

Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Resmen açıklandı, Gustavo Campanharo depremler nedeniyle takıma veda etti

31.03.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Kayserispor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini ve sözleşmenin sonlandırıldığı resmen açıkladı. İşte detaylar...

Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Resmen açıklandı, Gustavo Campanharo depremler nedeniyle takıma veda etti
Gustavo Campanharo

Gustavo Campanharo

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi spor dünyasında derin yaralar açarken, Kayserispor cephesinden herkesi şaşırtan bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı kulübü yaptığı açıklamayla, Brezilya ekibi Chapecoense'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"DEPREM FELAKETLERİ NEDENİYLE..."

427

Ayrılığın nedeni olarak ise, ülkemizde yaşanan deprem olduğu duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

90 MAÇTA FORMA GİYDİ

6377aef145d2a008c88bceb4

Kayserispor'da 90 maçta forma giyen Campanharo 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor'da 2 yıllık imza!Kayserispor'da 2 yıllık imza!
Terim'den Jorge Jesus'a göndermeTerim'den Jorge Jesus'a gönderme
Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
deprem transfer Kayserispor son dakika ayrılık ust yaşında de uz yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

İYİ Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den açıklama: Hep aynı olay

Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den açıklama: Hep aynı olay

Ne Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştı

Ne Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştı

Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

Kimseye kaptırmadık! Süper Lig, 5 büyük ligi geride bıraktı

Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Domenec Torrent'in yeni adresi Jorge Jesus'u üzecek...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.