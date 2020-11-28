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Kayserispor'da Silviu Lung 3 hafta yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2020 09:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

Kayserispor'da Silviu Lung 3 hafta yok

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Silviu Lung'un durumu belli oldu.

Galatasaray maçının ilk yarısında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan ve maçın ilk yarısından oyundan çıkarak hastaneye giden Lung'un MR sonucu belli oldu. Rumen file bekçisi Silviu Lung'un sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta formasından uzak kalacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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