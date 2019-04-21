Kayserispor'da Tiago Lopez yine kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü maçında cezasını tamamlayan ve Galatasaray karşısında yeniden formasına kavuşan Lopes yine cezalı duruma düştü.
Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Tiago Lopes ligin 30.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Lopes, ligin 31.haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden forma giyebilecek.
Öte yandan Tiago Lopes’e Galatasaray maçları uğurlu gelmiyor. 2017-2018 sezonunda yine İstanbul’da oynanan Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında çift sarı kartan kırmızı kart gören Lopes 2018-2019 sezonunda Kayseri’de oynanan maçın 83.dakikasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kart görmüştü. Dün oynanan maçtada 39.dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gören Tiago Lopes Galatasaray’a karşı oymadığı 4 maçın 3’ünde kırmızı kart gördü.
Fatih Terim'den derbi göndermesi
Diagne'den Başakşehir iddiası!
Juventus üst üste 8. kez şampiyon!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike
'İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız'
'Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum