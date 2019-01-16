SPOR

Kayserispor'da Tjaronn Chery gollerine devam ediyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery gollerine devam ediyor.

Kayserispor'da Tjaronn Chery gollerine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcusu Tjaroon Chery, Sarı-Kırmızılı forma altında 2019 yılındaki ilk resmi golü atan isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında sahasında Akhisarspor’a 2-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, turu rövanşa bıraktı. Akhisarspor karşısında İstikbal Mobilya Kayserispor’un tek golünü penaltıdan Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery kaydetti. 78.dakikada penaltıdan kaleci ve meşin yuvarlığı ayrı köşelere gönderen Chery, oynadığı futbolla da dikkat çekti.
Hem ligde hem de kupada gollerine devam eden Tjaronn Chery şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçına çevirdi.


Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Kayserispor'un ismi değiştiKayserispor'un ismi değişti
Deniz Türüç: İkinci yarıya hazırızDeniz Türüç: İkinci yarıya hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tjaronn Chery İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Hikmet Karaman şampiyonluk adayını söyledi

Hikmet Karaman şampiyonluk adayını söyledi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

''İyi ki Kayseri'den ayrılmışım''

''İyi ki Kayseri'den ayrılmışım''

Kayserispor'a dev sponsor

Kayserispor'a dev sponsor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Tjaronn Chery gollerine devam ediyor

Tjaronn Chery gollerine devam ediyor

Kayserispor'un yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu

Kayserispor'un ismi değişti

Deniz Türüç: Sezonun ikinci yarısına hazırız

Deniz Türüç: İkinci yarıya hazırız

Şamil Çinaz: Bizim önceliğimiz lig

Çinaz: Bizim önceliğimiz lig

Hikmet Karaman: Önceliğimiz şehrimizin plakası 38 puan

Hikmet Karaman şampiyonluk adayını söyledi

Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

Asamoah Gyan'dan büyük destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.