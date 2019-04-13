Kayserispor'da Umut Bulut 100. maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da kaptan Umut Bulut dalya diyecek. 2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Umut Bulut 3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı başarı işe giyiyor. Yarın ligin 28. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan sarı kırmızılılarda Umut Bulut 100. resmi maçına çıkmış olacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut 3 sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 99 resmi maça çıktı. Oynadığı 99 maçta Umut Bulut 23 gol atarken, 8 bin 158 dakika süre aldı. Bulut, 99 maçta 14 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

