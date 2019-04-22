Kayserispor'da Umut Bulut ameliyat oldu

Galatasaray maçında omuzundan sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan ilk kontrollerin ardından sol omuz köprücük kemiği kırılan 36 yaşındaki futbolcu Umut Bulut, özel bir hastanede başarılı bir ameliyat oldu.
İM. Kayserispor, oyuncunun durumuyla ilgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı:
“Kulübümüz sporcusu Umut Bulut’un 20.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon da sol omuz üzerine düşme sonucu klavikula (köprücük) kemiği orta hattında deplase (yer değiştiren) kırık meydana gelmiş olup, kırık hattı 21.04.2019 tarihinde yapılan başarılı cerrahi müdahale onarılmıştır. Kendisine acil şifalar dileriz. En kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz.”
Ersun Yanal açıkladı: 5 hafta sonra...
Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi
Ozan Tufan'dan F.Bahçe sözleri
34 yıl sonra şampiyon oldular
Dortmund pes etmiyor
Beşiktaş'ta 4 eksik var
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Trabzonspor'un golcü ikilisi
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Bayern Münih yerini korudu
Inter ile Roma puanları paylaştı
Fatih Terim'den derbi göndermesi
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum