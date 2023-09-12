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  4. Kayserispor'dan Çağdaş Atan ile ilgili flaş açıklama! 'Hoca hata yaptı, UÇK'ya gideceğiz!'

Kayserispor'dan Çağdaş Atan ile ilgili flaş açıklama! 'Hoca hata yaptı, UÇK'ya gideceğiz!'

12.09.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da yeni teknik direktör Recep Uçar için düzenlenen imza töreninde başkan Ali Çamlı da yer aldı. Çamlı, takımdan ayrılarak Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan ile ilgili yaptığı açıklamada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini duyurdu. İşte detaylar...

Mondihome Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar için imza töreni düzenledi. Törende yer alan başkan Ali Çamlı, Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan için UÇK'ya gideceklerini açıkladı.

"KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

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Çağdaş Atan'ın kulüpten ayrılmasıyla ilgili konuşan Çamlı, şunları söyledi:

"Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı."

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