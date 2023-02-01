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Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor

01.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili iki kulüp başkanının görüştüğünü söyleyerek, "Eğer futbolcunun menajerleri de yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek" dedi.

Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi! Adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcu Onur Bulut’un, Fenerbahçe’ye olan transferini değerlendirdi.

"ALİ KOÇ, BAŞKANIMIZ ALİ ÇAMLI’YI ARADI"

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"Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı’yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi. Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı. Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur’u transfer etmek istediğini söyledi. Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi.

"FENERBAHÇE BUNU KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

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Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur’un menajerlerini Kayseri’ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul’a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek.

Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de Kayserispor’un Thiam için Fenerbahçe’ye bir borcu vardı, bunun silinmesi. İkincisi Onur’un sezon sonuna kadar Kayserispor’da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor’a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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