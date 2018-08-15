Kayserispor'dan Süper Lig'de yeni sezona 'Sağlam' başladı

2005-2006 sezonunda ilk kez Kayserispor'u çalıştırmaya başlayan ve 2 sezon takımın başında kalan deneyimli teknik adam, bu süreçte iyi bir performans sergilerken, kümede kalma mücadelesi veren bir takımdan üst sıralar oynayan bir ekip oluşturmayı başardı.

Sağlam ile geçen 2 başarılı sezon

Sağlam, ilk sezonunda sarı- kırmızılı takımla ligde çıktığı 34 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik alarak 51 puan toplarken ligi 5'inci sırada tamamladı. Başarılı performansını 2006-2007 sezonunda da devam ettiren Sağlam, bu dönemde de 13 galibiyet 12 beraberlikle 51 puanla ligi yine 5. bitirdi.

Kayserispor'da geçirdiği başarılı 2 sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak futbolcuyken formasını giydiği Beşiktaş'ın başına geçen Sağlam, iki sezon siyah beyazlı ekibi çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da teknik direktörlük görevini sürdürdü ve 2009-2010 sezonunda Bursa temsilcisi ile Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Daha sonraki sezonlarda Eskişehirspor ve İran takımı Traktör Sazi'yi çalıştıran Sağlam, geçen sezonun son haftalarında Rumen teknik direktör Marius Sumuduca'yla yollarını ayıran Kayserispor'a 11 yıl sonra tekrar döndü.