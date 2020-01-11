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  4. Kayserispor, David Simao ile anlaştı

Kayserispor, David Simao ile anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kayserispor, Mario Situm'un ardından AEK forması giyen Portekizli orta saha David Simao ile de anlaşmaya vardı.

Kayserispor, David Simao ile anlaştı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın ’Mensah’ın alternatifi’ dediği David Simao ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Merkez orta saha ve forvet arkası mevkilerinde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu hafta başında Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

DAVID SIMAO KİMDİR?

15 May 1990, Versailles (Fransa) doğumlu. Portekiz uyruklu olan 183 santimetre boyundaki David Simao, orta sahanın ortasında ve forvet arkası mevkilerde görev yapıyor. Daha önce Benfica, Maritimo, Boavista, CSKA Sofia ve Royal Antwerp formaları giyen, sezon başında da Belçika’nın Royal Antwerp takımından Yunanistan’ın AEK Atina takımına transfer olan Simao ligin ilk yarısında sadece 4 maçta 189 dakika görev yaptı.

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David Simao Kayserispor aek Mario Situm

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