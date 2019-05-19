Kayserispor farklı bir kadroyla sahaya çıkacak

Kasımpaşa A.Ş galibiyeti sonrasında 40 puana erişen ve ligde rahat bir nefes alan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezonki son deplasman maçında farklı bir kadro ile sahada mücadele edecek.
Teknik Direktör Hikmet Karaman, son deplasman maçına sakatlığı bulunan Umut Bulut, Bilal Başacıkoğlu, sarı kart cezalısı Cristian Sapunaru ile birlikte kaleci Silviu Lung, Jean Armel Kana Biyik, Atila Turan ve Bernard Mensah’ı maç kadrosuna dahil etmedi. İstikbal Mobilya Kayserispor sahaya Muammer, Lopes, Levent Gülen, Kucher, Sakıp Aytaç , Şamil, Hasan Hüseyin , Nurettin Korkmaz, Deniz, Chery, Artem Kravets
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