Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç? İşte Kayseri Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Nefesler tutuldu, gözler her iki takım için de kritik ödem taşıyan Kayserispor Fenerbahçe maçına çevrildi. Bu hafta Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu şampiyonluk mücadelesi veren 3 büyükler 20. 30'da sahaya çıkacak. Her 3 takım da liderlik için son kozlarını oynarken, Kayserispor da sarı lacivertli takım karşısında ligde kalma mücadelesi verecek.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tam 41 hafta boyunca ter dökülen Süper Lig'de son hafta belki de ligin en heyecanlı karşılaşmaları oynanacak. Bu önemli maçlardan biri de Kayserispor Fenerbahçe maçı olacak. Bu heyecanlı mücadele 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor: Doğan, Alibec,Muğdat, Muhar, Lennon, Pedro Henrique, Attamah, Aziz, Kvržić, Uğur, Kolovetsios,