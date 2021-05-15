Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç? İşte Kayseri Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Nefesler tutuldu, gözler her iki takım için de kritik ödem taşıyan Kayserispor Fenerbahçe maçına çevrildi. Bu hafta Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu şampiyonluk mücadelesi veren 3 büyükler 20. 30'da sahaya çıkacak. Her 3 takım da liderlik için son kozlarını oynarken, Kayserispor da sarı lacivertli takım karşısında ligde kalma mücadelesi verecek.
Tam 41 hafta boyunca ter dökülen Süper Lig'de son hafta belki de ligin en heyecanlı karşılaşmaları oynanacak. Bu önemli maçlardan biri de Kayserispor Fenerbahçe maçı olacak. Bu heyecanlı mücadele 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor: Doğan, Alibec,Muğdat, Muhar, Lennon, Pedro Henrique, Attamah, Aziz, Kvržić, Uğur, Kolovetsios,
Fenerbahçe: Harun, Valencia, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Ozan, Sosa, Caner, Szalai, Serdar, Tisserand,
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE ANALİZİ
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Kayserispor (1M), daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (3B 5M).
Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2015/16'dan bu yana rakibine karşı ilk kez lig dublesi yapmak istiyor.
Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kaybetmeyen ve bu sezon en uzun serisini yakalamak isteyen Kayserispor (1G 3B), bu karşılaşmadan puan çıkarırsa ligde kalacak.
Deplasmandaki son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (8G 4B), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1988/89'da yakalayabildi (13 maç).
İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Kayserispor (1G), daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (5G 4B).
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